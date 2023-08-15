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Официально: Унион Берлин подписал Гозенса из Интера
На понижение
Фото: fc-union-berlin.de
"Унион" Берлин объявил о подписании защитника "Интер" Робина Гозенса. За него заплатят 15 миллионов евро с учетом бонусов.
Гозенс провел в "Интере" 2 сезона. Сначала год в аренде из "Аталанты", а потом в качестве постоянного трансфера. Прошлым летом "нерадзурри" его подписали за 27,4 миллиона евро.
В прошлом сезоне за "Интер" Гозенс провел 49 матчей и забил 4 гола. Игрок оценивается в 15 миллионов евро.
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Источник:fc-union-berlin.de
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