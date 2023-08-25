Бундеслига. 2-й тур

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Штутгарт 5:1

Голы: Хенрикс 51, Ольмо 63, Опенда 66, Кампль 74, Симонс 76 – Гирасси 35

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Симакан (Клостерман, 85), Орбан, Раум – Кампль, Шлагер – Симонс (Вернер, 80), Ольмо (Баумгартнер, 85) – Опенда (Форсберг, 79), Поульсен (Шешко, 80)

Штутгарт: Нюбель – Штенцель (Массимо, 70), Антон, Загаду, Ито – Эглофф (Харагути, 70), Каразор – Силас (Соса, 58), Чон (Левелинг, 90), Фюрих (Миттельштадт, 90) – Гирасси

"РБ Лейпциг" в ярком матче разбил "Штутгарт", полностью переломив ход поединка во втором тайме. Гости провели очень приличную первую половину, вполне заслуженно уйдя на перерыв с перевесом в счёте. Их дальнейший разгром совсем не читался, но грубая ошибка Нюбеля запустила ураган голов от "красных быков", который было уже не остановить.

Дебют встречи прошёл под контролем гостей. "РБ Лейпциг" хоть и контролировал мяч больше, но "швабы" очень организованно оборонялись, несколько раз опасно подловил соперника на ошибке. Одна из таких потерь от Раума привела к выходу Гирасси на ворота на 35-й минуте. Француз грамотно убрал Симакана на замахе, и после ошибки Бласвиха мяч закатился в сетку. "Быкам" так и не удалось ответить ничем толковым до перерыва.

Но второй тайм был совсем другим. В лучших традициях рекламных роликов "Ред Булл", "красные быки" мгновенно преобразились. Только вместо энергетического напитка они получили втык от Марко Розе, а также парочку тактических советов. Лейпциг заиграл на порядок быстрее и агрессивнее без мяча. На поле не стало ни единой зоны, где "Штутгарту" было бы комфортно.

И уже на старте правый защитник Хенрикс в чужой штрафной запрессинговал Нюбеля, и рикошетом от Бенжамин мяч залетел в сетку. "Быки" и не думали останавливаться на достигнутом, и гости оказались под серьёзным прессом. В решающий момент снова выстрелил новый лидер Лейпциг Дани Ольмо, забивший непростой мяч с разворота с передачи Симонса. Это был переломный момент.

"Швабы" перестали верить в позитивный результат, и мячи в их ворота посыпались один за другим. Опенда оформил 2 гол в 2 матчах Бундеслиги, замкнув навес Раума головой. Кампль издали после рикошета довел дело до разгрома, а через две минуты Хави Симонс открыл счёт своим мячам в Германии, с третьей попытки пробив Нюбеля в контратаке. 5:1. Не злите "красных быков".