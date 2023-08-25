Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
РБ Лейпциг – Штутгарт 5:1. Не злите быков
Мощный камбек от Лейпцига
Getty Images / Global Images Ukraine
РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Симакан (Клостерман, 85), Орбан, Раум – Кампль, Шлагер – Симонс (Вернер, 80), Ольмо (Баумгартнер, 85) – Опенда (Форсберг, 79), Поульсен (Шешко, 80)
Штутгарт: Нюбель – Штенцель (Массимо, 70), Антон, Загаду, Ито – Эглофф (Харагути, 70), Каразор – Силас (Соса, 58), Чон (Левелинг, 90), Фюрих (Миттельштадт, 90) – Гирасси
"РБ Лейпциг" в ярком матче разбил "Штутгарт", полностью переломив ход поединка во втором тайме. Гости провели очень приличную первую половину, вполне заслуженно уйдя на перерыв с перевесом в счёте. Их дальнейший разгром совсем не читался, но грубая ошибка Нюбеля запустила ураган голов от "красных быков", который было уже не остановить.
Дебют встречи прошёл под контролем гостей. "РБ Лейпциг" хоть и контролировал мяч больше, но "швабы" очень организованно оборонялись, несколько раз опасно подловил соперника на ошибке. Одна из таких потерь от Раума привела к выходу Гирасси на ворота на 35-й минуте. Француз грамотно убрал Симакана на замахе, и после ошибки Бласвиха мяч закатился в сетку. "Быкам" так и не удалось ответить ничем толковым до перерыва.
Но второй тайм был совсем другим. В лучших традициях рекламных роликов "Ред Булл", "красные быки" мгновенно преобразились. Только вместо энергетического напитка они получили втык от Марко Розе, а также парочку тактических советов. Лейпциг заиграл на порядок быстрее и агрессивнее без мяча. На поле не стало ни единой зоны, где "Штутгарту" было бы комфортно.
И уже на старте правый защитник Хенрикс в чужой штрафной запрессинговал Нюбеля, и рикошетом от Бенжамин мяч залетел в сетку. "Быки" и не думали останавливаться на достигнутом, и гости оказались под серьёзным прессом. В решающий момент снова выстрелил новый лидер Лейпциг Дани Ольмо, забивший непростой мяч с разворота с передачи Симонса. Это был переломный момент.
"Швабы" перестали верить в позитивный результат, и мячи в их ворота посыпались один за другим. Опенда оформил 2 гол в 2 матчах Бундеслиги, замкнув навес Раума головой. Кампль издали после рикошета довел дело до разгрома, а через две минуты Хави Симонс открыл счёт своим мячам в Германии, с третьей попытки пробив Нюбеля в контратаке. 5:1. Не злите "красных быков".
Популярное сейчас
- Александр Усик - Даниэль Дюбуа. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция чемпионского боя
- Луческу - о матче с Бешикташем: Мы играли против сборной Африки
- Черноморец сыграет за лидерство, Цыганков и Довбик против победителя ЛЕ. Что смотреть на выходных
- Бавария нашла замену Павару в Челси
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
Новости по теме
- 19:50 Зарубежные Прощание с Беллингемом, супер-бомбардир для Баварии, профит Лейпцига. Таблица трансферов клубов Бундеслиги
- 11:37 Украинские Черноморец сыграет за лидерство, Цыганков и Довбик против победителя ЛЕ. Что смотреть на выходных
- 18:35 Зарубежные Бундеслига. Яркий старт обновленного Байера, сверхубедительный Штутгарт и дурдом в Аугсбурге