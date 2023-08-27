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Бавария – Аугсбург 3:1. Дубль Кейна делает разницу в дерби

Германия
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У англичанина 3 гола в 2 турах Бундеслиги

Бавария – Аугсбург 3:1. Дубль Кейна делает разницу в дерби

Фото: Imago Images

Новина українською

Бундеслига. 2-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Аугсбург 3:1

Голы: Удуохай 32 (аг), Кейн 40 (п), 69 – Бельо 86

Бавария: Ульрайх – Мазрауи (Лаймер, 71), Упамекано, Ким (де Лигт, 81), Дэвис – Киммих, Горецка – Сане (Тель, 71), Гнабри (Мюллер, 71), Коман (Гравенберх, 81) – Кейн

Аугсбург: Дамен – Энгельс, Бауэр, Удуохай, Педерсен – Варгас (Кардона, 66), Реджбечай (Брайтхаупт, 66), Дорш, Демирович – Бериша (Тиц, 66), Михель (Бельо, 66)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Харри Кейн Аугсбург
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