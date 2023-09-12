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Кейн рассказал о причинах перехода в Баварию

Германия
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Кейн перешел в Баварию за более чем 100 миллионов евро

Кейн рассказал о причинах перехода в Баварию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Нападающий "Баварии" Гарри Кейн рассказал, почему перешел в мюнхенский клуб. Он отметил, что трофеи не единственная причина.

"Мне нужно было играть на самом высоком уровне, если хотел становиться лучшим. Если хочу быть в окружении лучших нападающих и лучших игроков мира - мне нужно играть в Лиге чемпионов и бороться за титулы", - цитирует Кейна The Guardian.

Кейн перешел в "Баварию" из "Тоттенхэма" в летнее трансферное окно за более чем 100 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. В этом сезоне он провел 3 матча в бундеслиге, забив 3 гола и сделав 1 ассист.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
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Источник:
theguardian

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