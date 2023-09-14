Стало известно имя фаворита на пост тренера сборной Германии. Феллер больше не будет тренировать сборную

Руди Феллер не будет тренером сборной Германии на Евро-2024. Немец вернется на должность спортивного директора национальной команды. Отмечается, что Немецкий футбольный союз (DFB) пытается сейчас убедить Юлиана Нагельсманна, сообщает Кристиан Фальк.

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По информации журналиста , экс-тренер "Баварии" - фаворит на вакантную должность. Кроме того, в списке кандидатов находится 72-летний Луи ван Гал, который готов возглавить сборную.