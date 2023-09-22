Бундеслига. 5-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Дармштадт 3:1

Голы: Мийо 22, Гирасси 32, 90+2 – Загаду 17 (аг)

Сумасшедшая форма Серу Гирасси на старте сезона позволила "Штутгарту" заскочить на первое место в Бундеслиге после победы над "Дармштадтом". Результат промежуточный, но всё равно впечатляюще. Особенно если вспомнить, что команда Себастьяна Хёнесса ещё недавно играла в стыковых матчах за право выступать в элите.

10 голов в 5 матчах – статистика праймового Роберта Левандовски в сезоне 2020/21. Вместо поляка такие чудеса творит 27-летний Гирасси, для которого 11 мячей в прошлой кампанией были лучшими в карьере. Сказочное перевоплощение гвинейца, которое стало возможным благодаря безупречной тренерской работе племянника Ули Хенёсса.

"Штутгарт" несколько лет выступал ниже своих возможностей. Все это знали, но изменить положение удалось в самый неожиданный момент – после продажи лидеров. Летом клуб продал главного навесного артиллериста Борну Сосу и хребет своей обороны – Мавропаноса и Ватару Эндо. Продав на 50 миллионов евро, "швабы" скупились лишь на двадцатку, включая выкуп арендованного Гирасси за 9 млн евро. И тут первое место…

"Штутгарт" впечатляет разнообразием: шикарными быстрыми стеночками в центре поля, дерзкими вертикальными выпадами, размашистыми затяжными атаками. Сочетанием скорости игры и вдумчивых владений. Поразительная транформация для команды, ещё два года назад играющей в самый прямолинейный футбол в стране – навесами Сосы на голову Калайджича.

Благодаря всему перечисленному "Штутгарт" набил наивысший показатель xG в лиге и забивал по 5 голов как "Бохуму", так и весьма крепкому "Фрайбургу". Но даже при столь классной командной игре 17 мячей за 5 туров – это дикая аномалия. Имя которой Гирасси. Сегодня Серу решил не только забивать, но и взаимодействовать с партнёрами.

"Дармштадт" был в ужасном настроении. Упустив перевес в три мяча в Менхенгладбахе на выходных и проиграв все матчи до того, новички явно не могли ни на что претендовать этим вечером. Но единственный заход на чужую половину конвертировался в гол, и парни Либеркнехта поверили в чудо. Загаду срезал мяч в свои ворота после прострела с правого фланга.

Но это лишь подстегнуло "Штутгарт". Через 5 минут Гирасси стянул на себя всё внимание защиты, скинул на Мийо и тот пушечным ударом сравнял счёт. Ещё через 10 минут Серу оформил шедевр, после эффектного разворота пульнув издали в ближнюю девятку. До самого компенсированного времени второго тайма "Штутгарт" искал третий гол, пока "Дармштадт" жил с xG 0.04. И хозяева своим упорством таки нашли ещё один. Конечно же, в центре внимания был Гирасси. Контратака, выход один на один и дерзкая подсечка над вратарём от Серу. Где этот парень был раньше?

Штутгарт: Нюбель – Штенцель, Антон, Загаду – Каразор, Штиллер – Мвумпа (Миттельштадт, 68), Мийо (Левелинг, 78), Фюрих (Ундав, 78) – Гирасси (Милошевич, 90+5)

Дармштадт: Шуэн - Кларер, Гясуля, Ридель – Бадер, Мелем, Холланд (Шнеллхардт, 78), Хонзак (Зайдель, 77), Карич – Пфайффер (Стойкович, 46), Скарке (Кемп, 78)