Германия
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Во время лондонского дерби. Кейн посетил свой первый Октоберфест
Харри выбрал быть счастливым
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сейчас в Мюнхене продолжается крупнейший в мире пивной фестиваль - Октоберфест.
Легендарный праздник пива посетил форвард "Баварии" Харри Кейн. Это первое подобное событие для английского нападающего.
Примечательно, что пока 30-летний нападающий пробует лучшее пиво Германии, его бывшая команда "Тоттенхэм" играет
???? Harry Kane's first Oktoberfest pic.twitter.com/3zH1VmJzIY— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 24, 2023
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