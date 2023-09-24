Во время лондонского дерби. Кейн посетил свой первый Октоберфест

Сейчас в Мюнхене продолжается крупнейший в мире пивной фестиваль - Октоберфест.

Легендарный праздник пива посетил форвард "Баварии" Харри Кейн. Это первое подобное событие для английского нападающего.

Примечательно, что пока 30-летний нападающий пробует лучшее пиво Германии, его бывшая команда "Тоттенхэм" играет в лондонском дерби против "Арсенала".