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Во время лондонского дерби. Кейн посетил свой первый Октоберфест

Германия
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Харри выбрал быть счастливым

Во время лондонского дерби. Кейн посетил свой первый Октоберфест

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сейчас в Мюнхене продолжается крупнейший в мире пивной фестиваль - Октоберфест.

Легендарный праздник пива посетил форвард "Баварии" Харри Кейн. Это первое подобное событие для английского нападающего.

Примечательно, что пока 30-летний нападающий пробует лучшее пиво Германии, его бывшая команда "Тоттенхэм" играет в лондонском дерби против "Арсенала".

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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