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Шальке прекратил сотрудничество с главным тренером

Германия
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Клуб выступает во Второй Бундеслиге

Шальке прекратил сотрудничество с главным тренером

Фото: schalke04.de

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"Шальке" прекратил сотрудничество со своим главным тренером Томасом Райсом, сообщает официальный сайт клуба.

"Мы до последнего старались изо всех сил для того, чтобы вместе с Томасом Райсом преодолеть игровой спад, в котором оказались. Однако после внутренних обсуждений, проведённых в последние дни, мы поняли, что у нас нет необходимой уверенности в том, что у команды получится остановить негативное развитие событий с прежним тренерским штабом, а также добиться успеха в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Вот почему мы решили пойти по новому пути», — сказал спортивный директор «Шальке» Андре Хехельманн.

49-летний Райс возглавил "королевских синих" в октябре 2022 года. По итогам минувшего сезона команда покинула высший дивизион Германии. В текущей кампании "горняки" находятся на 16-м месте во Второй Бундеслиге, набрав 7 очков в 7 матчах.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен)
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Источник:
schalke04.de

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