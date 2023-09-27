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Шальке прекратил сотрудничество с главным тренером
Клуб выступает во Второй Бундеслиге
Фото: schalke04.de
"Шальке" прекратил сотрудничество со своим главным тренером Томасом Райсом, сообщает официальный сайт клуба.
"Мы до последнего старались изо всех сил для того, чтобы вместе с Томасом Райсом преодолеть игровой спад, в котором оказались. Однако после внутренних обсуждений, проведённых в последние дни, мы поняли, что у нас нет необходимой уверенности в том, что у команды получится остановить негативное развитие событий с прежним тренерским штабом, а также добиться успеха в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Вот почему мы решили пойти по новому пути», — сказал спортивный директор «Шальке» Андре Хехельманн.
49-летний Райс возглавил "королевских синих" в октябре 2022 года. По итогам минувшего сезона команда покинула высший дивизион Германии. В текущей кампании "горняки" находятся на 16-м месте во Второй Бундеслиге, набрав 7 очков в 7 матчах.
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