Шальке прекратил сотрудничество с главным тренером

"Шальке" прекратил сотрудничество со своим главным тренером Томасом Райсом, сообщает официальный сайт клуба.

"Мы до последнего старались изо всех сил для того, чтобы вместе с Томасом Райсом преодолеть игровой спад, в котором оказались. Однако после внутренних обсуждений, проведённых в последние дни, мы поняли, что у нас нет необходимой уверенности в том, что у команды получится остановить негативное развитие событий с прежним тренерским штабом, а также добиться успеха в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Вот почему мы решили пойти по новому пути», — сказал спортивный директор «Шальке» Андре Хехельманн.