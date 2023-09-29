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Леонардо Бонуччи заявил, что завершит карьеру по окончании сезона
Последний сезон для Леонардо в качестве футболиста
Фото: fc-union-berlin.de
Защитник берлинского "Униона" Леонардо Бонуччи заявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2023/2024.
"У меня были два варианта - "Лацио" и "Унион". Я выбрал "Унион", потому что в свой последний сезон в футболе хотел попробовать что-то новое. А потом, наверное, я начну карьеру тренера. Германия позволяет отточить некоторые дисциплинарные и профессиональные методы".
Напомним, 36-летний Леонардо Бонуччи перешел в берлинский "Юнион" этим летом. Защитник выступал за итальянский "Ювентус" на протяжении 12 лет (при этом в сезоне-2017/2018 он играл за "Милан"). На счету итальянца 26 матчей во всех турнирах прошлого сезона.
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