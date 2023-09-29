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Спортивный директор Лейпцига покинул свой пост прямо перед матчем с Баварией

Германия
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Его давно хотела подписать "Бавария"

Спортивный директор Лейпцига покинул свой пост прямо перед матчем с Баварией

Фото: @FabrizioRomano

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Спортивный директор Макс Эберль ушел из "РБ Лейпциг", сообщает Фабрицио Романо. Завтра команде предстоит сыграть матч против "Баварии".

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Все это произошло на фоне давних слухов об интересе к Эберлю со стороны "Баварии". Команды сыграют матч завтра, 30-го сентября, в 19:30.

Напомним, что Эберль продал Гвардиола в "Манчестер Сити" за 90 миллионов евро, Кристофера Нкунку в "Челси" за более чем 60 миллионов и Доменика Собослаи в "Ливерпуль" за 70 миллионов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Макс Эберль РБ Лейпциг
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