Спортивный директор Лейпцига покинул свой пост прямо перед матчем с Баварией

Спортивный директор Макс Эберль ушел из "РБ Лейпциг", сообщает Фабрицио Романо. Завтра команде предстоит сыграть матч против "Баварии".

Все это произошло на фоне давних слухов об интересе к Эберлю со стороны "Баварии". Команды сыграют матч завтра, 30-го сентября, в 19:30.

Напомним, что Эберль продал Гвардиола в "Манчестер Сити" за 90 миллионов евро, Кристофера Нкунку в "Челси" за более чем 60 миллионов и Доменика Собослаи в "Ливерпуль" за 70 миллионов.

???????? Official: director Max Eberl leaves RB Leipzig with immediate effect. pic.twitter.com/bdldZlHBUZ