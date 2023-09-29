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Баварии придется заплатить компенсацию Лейпцигу за Эбреля даже после его увольнения
"Бавария" так уже делала с Нагельсманном
Фото: https://twitter.com/RBLeipzig
"Баварии" придется заплатить "Лейпцигу" за спортивного директора Макса Эбреля, несмотря на то, что его сегодня уволили. Специалист продолжает находиться на долгосрочном контракте с клубом.
Подобным образом "Бавария" уже делала с Юлианом Наггельсманном, уволив его, не разрывая контракт. Таким образом клуб продолжает платить зарплату специалисту, но может получить за него компенсацию, если за ним придет другой клуб.
Правда, в истории с Нагельсманном "Бавария" осталась без компенсации, разрешив сборной Германии не выплачивать её за тренера.
Напомним, что Эбрель продал Гвардиола в "Манчестер Сити" за 90 миллионов евро, Кристофера Нкунку в "Челси" за более чем 60 миллионов и Доменика Собослаи в "Ливерпуль" за 70 миллионов.
Even after being dismissed, Max Eberl is still under a long-term contract at RB Leipzig. Therefore, Bayern would have to pay RBL a compensation fee in order to bring him to Munich [@Sportbuzzer] pic.twitter.com/4YXRLfPIlO— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 29, 2023
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