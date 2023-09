Баварии придется заплатить компенсацию Лейпцигу за Эбреля даже после его увольнения

"Баварии" придется заплатить "Лейпцигу" за спортивного директора Макса Эбреля, несмотря на то, что его сегодня уволили. Специалист продолжает находиться на долгосрочном контракте с клубом.

Подобным образом "Бавария" уже делала с Юлианом Наггельсманном, уволив его, не разрывая контракт. Таким образом клуб продолжает платить зарплату специалисту, но может получить за него компенсацию, если за ним придет другой клуб.

Правда, в истории с Нагельсманном "Бавария" осталась без компенсации, разрешив сборной Германии не выплачивать её за тренера.

Напомним, что Эбрель продал Гвардиола в "Манчестер Сити" за 90 миллионов евро, Кристофера Нкунку в "Челси" за более чем 60 миллионов и Доменика Собослаи в "Ливерпуль" за 70 миллионов.

