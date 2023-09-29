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Баварии придется заплатить компенсацию Лейпцигу за Эбреля даже после его увольнения

Германия
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"Бавария" так уже делала с Нагельсманном

Баварии придется заплатить компенсацию Лейпцигу за Эбреля даже после его увольнения

Фото: https://twitter.com/RBLeipzig

Новина українською

"Баварии" придется заплатить "Лейпцигу" за спортивного директора Макса Эбреля, несмотря на то, что его сегодня уволили. Специалист продолжает находиться на долгосрочном контракте с клубом.

Подобным образом "Бавария" уже делала с Юлианом Наггельсманном, уволив его, не разрывая контракт. Таким образом клуб продолжает платить зарплату специалисту, но может получить за него компенсацию, если за ним придет другой клуб.

Правда, в истории с Нагельсманном "Бавария" осталась без компенсации, разрешив сборной Германии не выплачивать её за тренера.

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Напомним, что Эбрель продал Гвардиола в "Манчестер Сити" за 90 миллионов евро, Кристофера Нкунку в "Челси" за более чем 60 миллионов и Доменика Собослаи в "Ливерпуль" за 70 миллионов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Макс Эберль РБ Лейпциг
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