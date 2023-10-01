Бундеслига. 6-й тур

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Аугсбург 2:0

Голы: Грифо 5 (п), Линхарт 56

"Фрайбург" в фирменном стиле одержал победу над "Аугсбургом". Пожалуй, впервые в сезоне подопечные Кристиана Штрайха показали свой привычной футбол, а вместе с ним вернулся и результат. Стандартные положение в атаке и компактность в обороне – старый добрый рецепт успеха Чёрного леса.

Ключевую роль в такой игре выпала главному исполнителю стандартов "Фрайбурга" Винченцо Грифо. Капитан вернулся в лучшую форму и практически безукоризненно исполнял дедболлы. Уже на 5-й минуте итало-немец в коронной манере исполнил пенальти – мощным ударом под перекладину. 21-й реализованный пенальти от Грифо из 23 попыток. И 50-й гол в Бундеслиге.

Шанс для этого ему подвернулся благодаря энергичному Шаллаи, который на ровном месте подловил соперника на фоле в чужой штрафной. В ответ "Фрайбург" тоже сделал подарок сопернику. Ужасный пас назад на вратаря подарил Тицу выход один на один, но резервный кипер хозяев Атуболу успел восстановить позицию после манёвра форварда и отбить удар. Это была первая и последняя ошибка хозяев в защите.

После перерыва Филипп Линхарт забил первый гол "Фрайбурга" в сезоне с корнеров –привычно самого грозного оружия команды. Грифо исполнил роскошный крученый навес, и защитнику оставалось лишь пробить по пустому углу после классного открывания на ближней штанге. Добыв перевес, подопечные Штрайха образцово сели назад и удержали результат.

Фрайбург: Атуболу – Гинтер, Линхарт, Сильдийя – Шаллаи (Гульде, 89), Эггештайн, Кейтель (Рёль, 20), Кюблер – Доан (Филипп, 73), Грифо (Адаму, 73) – Хёлер (Грегорич, 89)

Аугсбург: Дамен – Пфайффер, Гаулелеу, Удуохай – Мбабу, Реджбечай, Брайтхаупт (Майер, 72), Яго (Педерсен, 57) – Варгас (Михель, 57), Демировч – Тиц (Бельо, 71)