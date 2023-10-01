Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фрайбург – Аугсбург 2:0. Стандартная победа
Великолепное исполнение стандартов от Грифо сделало разницу
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Бундеслига. 6-й тур
Фрайбург, Европа Парк
Фрайбург – Аугсбург 2:0
Голы: Грифо 5 (п), Линхарт 56
"Фрайбург" в фирменном стиле одержал победу над "Аугсбургом". Пожалуй, впервые в сезоне подопечные Кристиана Штрайха показали свой привычной футбол, а вместе с ним вернулся и результат. Стандартные положение в атаке и компактность в обороне – старый добрый рецепт успеха Чёрного леса.
Ключевую роль в такой игре выпала главному исполнителю стандартов "Фрайбурга" Винченцо Грифо. Капитан вернулся в лучшую форму и практически безукоризненно исполнял дедболлы. Уже на 5-й минуте итало-немец в коронной манере исполнил пенальти – мощным ударом под перекладину. 21-й реализованный пенальти от Грифо из 23 попыток. И 50-й гол в Бундеслиге.
Шанс для этого ему подвернулся благодаря энергичному Шаллаи, который на ровном месте подловил соперника на фоле в чужой штрафной. В ответ "Фрайбург" тоже сделал подарок сопернику. Ужасный пас назад на вратаря подарил Тицу выход один на один, но резервный кипер хозяев Атуболу успел восстановить позицию после манёвра форварда и отбить удар. Это была первая и последняя ошибка хозяев в защите.
После перерыва Филипп Линхарт забил первый гол "Фрайбурга" в сезоне с корнеров –привычно самого грозного оружия команды. Грифо исполнил роскошный крученый навес, и защитнику оставалось лишь пробить по пустому углу после классного открывания на ближней штанге. Добыв перевес, подопечные Штрайха образцово сели назад и удержали результат.
Фрайбург: Атуболу – Гинтер, Линхарт, Сильдийя – Шаллаи (Гульде, 89), Эггештайн, Кейтель (Рёль, 20), Кюблер – Доан (Филипп, 73), Грифо (Адаму, 73) – Хёлер (Грегорич, 89)
Аугсбург: Дамен – Пфайффер, Гаулелеу, Удуохай – Мбабу, Реджбечай, Брайтхаупт (Майер, 72), Яго (Педерсен, 57) – Варгас (Михель, 57), Демировч – Тиц (Бельо, 71)
Популярное сейчас
- УПЛ. Динамо Киев - Александрия 4:2. Победа Бражко и стандартов
- С лидерством не получилось. Кривбасс - Рух 1:3
- Карпаты отрываются от конкурентов, Левый Берег снова в топ-3. Результаты и таблица Первой лиги
- РБ Лейпциг – Бавария. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 30.09.2023
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО