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Нагельсманн вызвал в сборную Германии 26 футболистов. Юлиан проведет первые матчи в качестве тренера сборной
Стало известно кого вызвал Нагельсманн в сборную Германии
Фото: dfb.de
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн определился со списком футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды. Список из 26 футболистов был опубликован пресс-службой сборной Германии в "Твиттере".
Полный список игроков сборной Германии:
- Вратари: Бауманн, Лено, тер Штеген, Трапп.
- Защитники: Госенс, Хуммельс, Раум, Рюдигер, Зюле, Та, Тшау.
- Полузащитники: Андрих, Брандт, Фюрих, Горецка, Гросс, Гюндоган, Хофман, Киммих, Мусиала, Сане, Вирц.
- Нападающие: Бехренс, Фюллькруг, Хаверц, Мюллер.
В этом месяце немецкая команда проведет две товарищеские игры - со сборными США и Мексики. Подопечные Юлиана Нагельсманна тем самым продолжат подготовку к чемпионату Европы - 2024, который пройдет на футбольных полях Германии.
Seid ihr bereit? ????????— DFB-Team (@DFB_Team) October 6, 2023
???? Das ist unser Kader für die Spiele gegen die USA ???????? und Mexiko ???????? #dfbteam #USAGER #MEXGER pic.twitter.com/FxPC3MII4x
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