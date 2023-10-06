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Нагельсманн вызвал в сборную Германии 26 футболистов. Юлиан проведет первые матчи в качестве тренера сборной

Германия
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Стало известно кого вызвал Нагельсманн в сборную Германии

Нагельсманн вызвал в сборную Германии 26 футболистов. Юлиан проведет первые матчи в качестве тренера сборной

Фото: dfb.de

UA-Футбол
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн определился со списком футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды. Список из 26 футболистов был опубликован пресс-службой сборной Германии в "Твиттере".

Полный список игроков сборной Германии:

  • Вратари: Бауманн, Лено, тер Штеген, Трапп.
  • Защитники: Госенс, Хуммельс, Раум, Рюдигер, Зюле, Та, Тшау.
  • Полузащитники: Андрих, Брандт, Фюрих, Горецка, Гросс, Гюндоган, Хофман, Киммих, Мусиала, Сане, Вирц.
  • Нападающие: Бехренс, Фюллькруг, Хаверц, Мюллер.

В этом месяце немецкая команда проведет две товарищеские игры - со сборными США и Мексики. Подопечные Юлиана Нагельсманна тем самым продолжат подготовку к чемпионату Европы - 2024, который пройдет на футбольных полях Германии.

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В статье: Германия Сборная Германии Юлиан Нагельсманн
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