Нагельсманн вызвал в сборную Германии 26 футболистов. Юлиан проведет первые матчи в качестве тренера сборной

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн определился со списком футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды. Список из 26 футболистов был опубликован пресс-службой сборной Германии в "Твиттере".

Полный список игроков сборной Германии:

Вратари: Бауманн, Лено, тер Штеген, Трапп.

Защитники: Госенс, Хуммельс, Раум, Рюдигер, Зюле, Та, Тшау.

Полузащитники: Андрих, Брандт, Фюрих, Горецка, Гросс, Гюндоган, Хофман, Киммих, Мусиала, Сане, Вирц.

Нападающие: Бехренс, Фюллькруг, Хаверц, Мюллер.

В этом месяце немецкая команда проведет две товарищеские игры - со сборными США и Мексики. Подопечные Юлиана Нагельсманна тем самым продолжат подготовку к чемпионату Европы - 2024, который пройдет на футбольных полях Германии.