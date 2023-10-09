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Матс Хуммельс побил рекорд Михаэля Цорка в матчах за дортмундскую Боруссию
У Матса 207 побед в 348 матчах за клуб в Бундеслиге
Getty Images / Global Images Ukraine
"Боруссия" Дортмунд обыграла дома "Унион" в 7-м туре Бундеслиги - 4:2. Для защитника дортмундцев Матса Хуммельса это 207-я победа в 348-м матче за клуб в Бундеслиге. Он побил рекорд Михаэля Цорка, у которого 206 побед в чемпионате в составе "Боруссии", сообщает Opta.
Хуммельс - воспитанник "Баварии". За "Боруссию" он играл с 2008 по 2016 год, затем провел три года в мюнхенском клубе, а в 2019 году вернулся в Дортмунд.
Недавно защитник вновь был вызван в сборную Германии после длительного отсутствия. Хуммельс провел за сборную 76 матчей, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.
Предыдущий матч за Германию защитник сыграл 29 июня 2021 года в 1/8 финала с Англией на чемпионате Европы - 2020. 34-летний футболист пропустил чемпионат мира - 2022 в Катаре.
207 - Mats Hummels celebrated his 207th win in his 348th Bundesliga game for Borussia Dortmund, surpassing Michael Zorc for the most wins in Dortmund's Bundesliga history (206). Icon. pic.twitter.com/b9HfLednTR— OptaFranz (@OptaFranz) October 7, 2023
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