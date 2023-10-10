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Нойер вернется в состав Баварии до конца октября. Он хочет играть сразу в старте
11 месяцев восстановления от травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мануэль Нойер должен вернутся в состав "Баварии" до 28-го откбяря, сообщает Флориан Плеттенберг. Голкипер намерен выйти сразу в основе "мюнхенцев".
Не исключается и более раннее возвращение: 21-го или 24-го октября в матчах с "Майнцем" и "Галатасараем", соответственно. То, что Нойер не играет с декабря прошлого года не должно стать помехой включению его сразу в стартовый состав.
Сообщается, что Мануэль полностью избавился от болевых ощущений. Восстановление 37-летнего вратаря затянулось из-за боли при прыжках и падениях, которая появилась на завершающем этапе восстановления в середине лета.
Наопнмим, что Нойер сломал правую ногу во время отпуска после чемпионата мира в Катаре на горнолыжном курорте.
ℹ️ News @Manuel_Neuer: He will be back in goal at the latest on October 28th in the home game against Darmstadt.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 9, 2023
➡️ Also not ruled out: a comeback as early as against Mainz or Istanbul
➡️ There are no plans for him to initially sit on the bench. #Neuer directly wants to start!… pic.twitter.com/FtUZcncWWi
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