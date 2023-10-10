Аугсбург расстался с главным тренером

"Аугсбург" объявил об увольнении Энрико Маасена с поста главного тренера.

"После первых семи матчей и поражения от "Дармштадта" мы взяли время, необходимое для анализа текущей спортивной ситуации и развития нашей команды. После открытого разговора с Энрико Маассеном мы пришли к выводу, что нам необходимо сменить главного тренера. Несмотря на всю свою самоотдачу и упорную работу, Энно и команда не смогли переломить тенденцию и добиться успеха на поле", - заявил спортивный директор Маринко Юрендич.