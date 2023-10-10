  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Аугсбург расстался с главным тренером
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аугсбург расстался с главным тренером

Германия
(1 голосов)

Клуб идет 15-м в Бундеслиге

Аугсбург расстался с главным тренером

Фото: fcaugsburg.de

Новина українською

"Аугсбург" объявил об увольнении Энрико Маасена с поста главного тренера.

"После первых семи матчей и поражения от "Дармштадта" мы взяли время, необходимое для анализа текущей спортивной ситуации и развития нашей команды. После открытого разговора с Энрико Маассеном мы пришли к выводу, что нам необходимо сменить главного тренера. Несмотря на всю свою самоотдачу и упорную работу, Энно и команда не смогли переломить тенденцию и добиться успеха на поле", - заявил спортивный директор Маринко Юрендич.

39-летний немецкий специалист работал с командой с лета 2022 года. В настоящее время "фуггеры" находятся на 15-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 5 очков в 7 матчах.

Временно руководить командой будет тренер U-23 Тобиас Штробль.

По теме
yellow-arrow
Нойер вернется в состав Баварии до конца октября. Он хочет играть сразу в старте
yellow-arrow
Бавария хочет подписать хавбека Фулхэма Палинью зимой. Он недавно подписал 5-летний контракт
yellow-arrow
Официально. Шальке назначил лучшего тренера Бельгии прошлого сезона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аугсбург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcaugsburg.de

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде