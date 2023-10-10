Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аугсбург расстался с главным тренером
Клуб идет 15-м в Бундеслиге
Фото: fcaugsburg.de
"Аугсбург" объявил об увольнении Энрико Маасена с поста главного тренера.
"После первых семи матчей и поражения от "Дармштадта" мы взяли время, необходимое для анализа текущей спортивной ситуации и развития нашей команды. После открытого разговора с Энрико Маассеном мы пришли к выводу, что нам необходимо сменить главного тренера. Несмотря на всю свою самоотдачу и упорную работу, Энно и команда не смогли переломить тенденцию и добиться успеха на поле", - заявил спортивный директор Маринко Юрендич.
39-летний немецкий специалист работал с командой с лета 2022 года. В настоящее время "фуггеры" находятся на 15-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 5 очков в 7 матчах.
Временно руководить командой будет тренер U-23 Тобиас Штробль.
Популярное сейчас
- "Мне жаль его". Тренер ЧФР прояснил ситуацию с Коноплянкой
- Зинченко - о критике от Оуэна: Если легенды говорят о вас, значит, я на верном пути. Даже если говорят плохо
- Один из ганских легионеров в ближайшее время присоединится к Кривбассу
- Бавария отказалась от трансфера Боатенга. Журналисты считают, что из-за реакции фанатов
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО