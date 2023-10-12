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Вест Хэм и Брентфорд претендуют на лучшего бомбардира Бундеслиги
Гирасси установил рекорд чемпионата Германии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Штутгарта" Серу Гирасси может сменить клубную прописку. Об этом сообщает 90min.
По информации источника, на гвинейского форварда претендуют сразу два клуба английской Премьер-лиги - "Вест Хэм" и "Брентфорд". Обе команды отправляли своих скаутов на последние матчи "швабов" в Бундеслиге. За нападающим также следят "Кристал Пэлас" и "Борнмут". Отмечается, что боссы немецкого клуба пока не спешат с решением о продаже своего бомбардира.
Гирасси выступает за "Штутгарт" с 2022 года. В прошлом сезоне форвард провел за "швабов" 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - €14 млн.
Недавно Гирасси установил рекорд чемпионата Германии, забив 13 мячей за семь туров.
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