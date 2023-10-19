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Нойер может сыграть с Майнцем в субботу. Вратарь Баварии не выходил на поле с декабря

Германия
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Мануэль может вернуться на поле на этой неделе

Нойер может сыграть с Майнцем в субботу. Вратарь Баварии не выходил на поле с декабря

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Напомним, Нойер получил травму в декабре прошлого года - он сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. Голкипер "Баварии" и сборной Германии не играл с 1 декабря 2022 года.

Как сообщает журналист Kicker Георг Гольцнер, врачи мюнхенского клуба разрешили 37-летнему голкиперу вернуться на поле.

Теперь главный тренер команды Томас Тухель и Нойер определят дату возвращения игрока. Возможно, он примет участие в матче с "Майнцем", который состоится 21 октября.

Читайте также Нойер вернется в состав Баварии до конца октября. Он хочет играть сразу в старте
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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Источник:
georg_holzner

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