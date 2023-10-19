Нойер может сыграть с Майнцем в субботу. Вратарь Баварии не выходил на поле с декабря

Напомним, Нойер получил травму в декабре прошлого года - он сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. Голкипер "Баварии" и сборной Германии не играл с 1 декабря 2022 года.

Как сообщает журналист Kicker Георг Гольцнер, врачи мюнхенского клуба разрешили 37-летнему голкиперу вернуться на поле.

Теперь главный тренер команды Томас Тухель и Нойер определят дату возвращения игрока. Возможно, он примет участие в матче с "Майнцем", который состоится 21 октября.