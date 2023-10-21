Дортмунд продолжает побеждать. Боруссия - Вердер 1:0. Обзор матча и видео гола

Вчера в рамках восьмого тура чемпиона Германии "Боруссия" у себя дома принимала "Вердер".

С первых минут игры команды присматривались одна к одной, после нерезультативного первого тайма тренер "Боруссии" совершил замены и на 67-й минуте полузащитник Юлиан Брант забил в ворота "Вердера". Зелено-белые пытались исправить ситуацию и хотя бы сравнять счет, но реализация хромала, матч закончился со счетом 1:0



К началу восьмого тура дортмундцы лидируют в чемпионате Германии. Они не проигрывают 20 матчей подряд.

Бундеслига 8 тур

"Боруссия" Дортмунд – "Вердер" 1:0

Гол: Брандт 67