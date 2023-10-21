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Дортмунд продолжает побеждать. Боруссия - Вердер 1:0. Обзор матча и видео гола
Гол забил Юлиан Брандт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в рамках восьмого тура чемпиона Германии "Боруссия" у себя дома принимала "Вердер".
С первых минут игры команды присматривались одна к одной, после нерезультативного первого тайма тренер "Боруссии" совершил замены и на 67-й минуте полузащитник Юлиан Брант забил в ворота "Вердера". Зелено-белые пытались исправить ситуацию и хотя бы сравнять счет, но реализация хромала, матч закончился со счетом 1:0
К началу восьмого тура дортмундцы лидируют в чемпионате Германии. Они не проигрывают 20 матчей подряд.
Бундеслига 8 тур
Гол: Брандт 67
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