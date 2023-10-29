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Харри Кейн - о шансах Баварии на победу в чемпионате
Харри Кейн порассуждал о шансах Баварии и Тоттенхэма на победу в чемпионатах
Фото: fcbayern.com
Харри Кейн поразмышлял о шансах на чемпионство своей бывшей и нынешней команды.
Он заявил, что, перейдя в "Баварию", он продолжает следить за Английской премьер-лигой, а тем более за своим бывшим клубом "Тоттенхэмом":
"Бавария" и "Тоттенхэм" находятся на первых местах в чемпионате - это здорово, но впереди еще долгий путь.
Harry Kane on whether both Bayern and Tottenham can win the league title this season: "We'll see. There's still a long way to go. But of course I'm always keeping an eye on what's happening in England. We're top, Tottenham are top, things are looking pretty good so far"…— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 28, 2023
Напомним, за этот сезон Харри Кейн провел 9 матчей, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.
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