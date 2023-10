Харри Кейн - о шансах Баварии на победу в чемпионате

Харри Кейн поразмышлял о шансах на чемпионство своей бывшей и нынешней команды.

Он заявил, что, перейдя в "Баварию", он продолжает следить за Английской премьер-лигой, а тем более за своим бывшим клубом "Тоттенхэмом":

Harry Kane on whether both Bayern and Tottenham can win the league title this season: "We'll see. There's still a long way to go. But of course I'm always keeping an eye on what's happening in England. We're top, Tottenham are top, things are looking pretty good so far"…