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Харри Кейн - о шансах Баварии на победу в чемпионате

Германия
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(1 голосов)

Харри Кейн порассуждал о шансах Баварии и Тоттенхэма на победу в чемпионатах

Харри Кейн - о шансах Баварии на победу в чемпионате

Фото: fcbayern.com

UA-Футбол
Новина українською

Харри Кейн поразмышлял о шансах на чемпионство своей бывшей и нынешней команды.

Он заявил, что, перейдя в "Баварию", он продолжает следить за Английской премьер-лигой, а тем более за своим бывшим клубом "Тоттенхэмом":

"Бавария" и "Тоттенхэм" находятся на первых местах в чемпионате - это здорово, но впереди еще долгий путь.

Напомним, за этот сезон Харри Кейн провел 9 матчей, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Комментарии (1)
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Игорь84 (Киев)
29.10.2023 в 10:15
Оно конечно прям очень маловероятно, но многие будут долго ржать с Кейна если Тоттенхэм станет чемпионом сразу после ухода Кейна. А жизнь она такая, любит сюрпризы преподносить
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