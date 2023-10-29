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Мюллер установил уникальный рекорд благодаря своему голу в ворота Дармштадта

Германия
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Историческое достижение

Мюллер установил уникальный рекорд благодаря своему голу в ворота Дармштадта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем поединке между “Баварией” и “Дармштадтом” мюнхенцы забили сопернику восемь голов без ответа. Шестым мячом отличился Томас Мюллер – через шесть минут после выхода на замену.

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34-летний полузащитник стал первым игроком в истории "Баварии", отличившимся по крайней мере одним голом в 15 разных сезонах Бундеслиги. Он обогнал Герда Мюллера, Клауса Аугенталера и Мехмета Шолля, у которых по 14 результативных сезонов.

Единственным розыгрышем чемпионата, когда Мюллер не забил хотя бы один гол, был в сезоне 08/09. Однако тогда Томас провел всего 28 минут в четырех матчах. В общей сложности на его счету 145 голов и 200 ассистов в 450 встречах Бундеслиги.

В текущем сезоне Мюллер провел всего 267 минут в восьми матчах. На его счету пять результативных действий (1+4).

Томас находится в структуре "Баварии" с 2000 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца этого сезона.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Дармштадт
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