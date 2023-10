Мюллер установил уникальный рекорд благодаря своему голу в ворота Дармштадта

Во вчерашнем поединке между “Баварией” и “Дармштадтом” мюнхенцы забили сопернику восемь голов без ответа. Шестым мячом отличился Томас Мюллер – через шесть минут после выхода на замену.

34-летний полузащитник стал первым игроком в истории "Баварии", отличившимся по крайней мере одним голом в 15 разных сезонах Бундеслиги. Он обогнал Герда Мюллера, Клауса Аугенталера и Мехмета Шолля, у которых по 14 результативных сезонов.

