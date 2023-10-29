Мюллер установил уникальный рекорд благодаря своему голу в ворота Дармштадта

Во вчерашнем поединке между “Баварией” и “Дармштадтом” мюнхенцы забили сопернику восемь голов без ответа. Шестым мячом отличился Томас Мюллер – через шесть минут после выхода на замену.

34-летний полузащитник стал первым игроком в истории "Баварии", отличившимся по крайней мере одним голом в 15 разных сезонах Бундеслиги. Он обогнал Герда Мюллера, Клауса Аугенталера и Мехмета Шолля, у которых по 14 результативных сезонов.

15 - Thomas Müller is the first player in FC Bayern's history to score at least one goal in 15 different Bundesliga seasons, surpassing Gerd Müller, Klaus Augenthaler and Mehmet Scholl (14). Eternal. @esmuellert_ pic.twitter.com/9Bqfemzgpo — OptaFranz (@OptaFranz) October 28, 2023

Единственным розыгрышем чемпионата, когда Мюллер не забил хотя бы один гол, был в сезоне 08/09. Однако тогда Томас провел всего 28 минут в четырех матчах. В общей сложности на его счету 145 голов и 200 ассистов в 450 встречах Бундеслиги.

В текущем сезоне Мюллер провел всего 267 минут в восьми матчах. На его счету пять результативных действий (1+4).

Томас находится в структуре "Баварии" с 2000 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца этого сезона.