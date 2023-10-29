Один забивал, другой отыгрывался. Айнтрахт - Боруссия Д 3:3. Обзор матча и видео голов

"Боруссия" сохраняет свою беспроигрышную серию в чемпионате после безумной перестрелки во Франкфурте. После 9-го тура команда остается в топ-4 Бундеслиги.

Их оппоненты идут седьмыми. Разница между соперниками в 7 очков.

Бундеслига, 9-й тур

Франкфурт, Дойче банк Парк

Айнтрахт - Боруссия Д 3:3

Голы: Мармуш 8 (п), 24, Шаиби 68 - Забитцер 45+1, Мукоко 54, Брандт 82