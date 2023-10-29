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Один забивал, другой отыгрывался. Айнтрахт - Боруссия Д 3:3. Обзор матча и видео голов
Айнтрахт - Боруссия Д ⋉ 3:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.10.2023 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото: bundesliga.com
"Боруссия" сохраняет свою беспроигрышную серию в чемпионате после безумной перестрелки во Франкфурте. После 9-го тура команда остается в топ-4 Бундеслиги.
Их оппоненты идут седьмыми. Разница между соперниками в 7 очков.
Бундеслига, 9-й тур
Франкфурт, Дойче банк Парк
Голы: Мармуш 8 (п), 24, Шаиби 68 - Забитцер 45+1, Мукоко 54, Брандт 82
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