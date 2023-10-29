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Один забивал, другой отыгрывался. Айнтрахт - Боруссия Д 3:3. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Айнтрахт - Боруссия Д ⋉ 3:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.10.2023 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Один забивал, другой отыгрывался. Айнтрахт - Боруссия Д 3:3. Обзор матча и видео голов

Фото: bundesliga.com

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"Боруссия" сохраняет свою беспроигрышную серию в чемпионате после безумной перестрелки во Франкфурте. После 9-го тура команда остается в топ-4 Бундеслиги.

Их оппоненты идут седьмыми. Разница между соперниками в 7 очков.

Бундеслига, 9-й тур

Франкфурт, Дойче банк Парк

Айнтрахт - Боруссия Д 3:3

Голы: Мармуш 8 (п), 24, Шаиби 68 - Забитцер 45+1, Мукоко 54, Брандт 82

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В статье: Боруссия (Дортмунд) обзор матчей Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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