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Ольмо избежал перелома ключицы, но выбыл до конца года из-за повреждения

Германия
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Хавбек РБ Лейпциг пропустит остаток года

Ольмо избежал перелома ключицы, но выбыл до конца года из-за повреждения

Фото: twitter.com/RBLeipzig

UA-Футбол
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25-летний игрок сборной Испании избежал перелома ключицы, но у него диагностировано растяжение связок акромиоклавикулярного сустава.

Ольмо получил повреждение в матче Бундеслиги с "Кельном" (6:0), в котором он вышел на замену на 63-й минуте, но через 7 минут был вынужден покинуть поле.

В 5 матчах текущего чемпионата Германии на счету полузащитника 2 гола и 1 ассист.

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В статье: Бундеслига РБ Лейпциг Дани Ольмо
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