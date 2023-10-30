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Ольмо избежал перелома ключицы, но выбыл до конца года из-за повреждения
Хавбек РБ Лейпциг пропустит остаток года
Фото: twitter.com/RBLeipzig
25-летний игрок сборной Испании избежал перелома ключицы, но у него диагностировано растяжение связок акромиоклавикулярного сустава.
Ольмо получил повреждение в матче Бундеслиги с "Кельном" (6:0), в котором он вышел на замену на 63-й минуте, но через 7 минут был вынужден покинуть поле.
В 5 матчах текущего чемпионата Германии на счету полузащитника 2 гола и 1 ассист.
#RBL: Keine Fraktur des Schlüsselbeins, stattdessen aber eine Schultereckgelenksprengung. Dani Olmo wird @RBLeipzig erneut wochenlang fehlen. Nach Sky Informationen wird Olmo 2023 kein Pflichtspiel mehr bestreiten können. @SkySportDE pic.twitter.com/cE1QB8mVGe— Philipp Hinze (@philipphinze24) October 29, 2023
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