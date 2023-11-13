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Флориан Виртц лучший ассистент среди игроков топ-5 лиг Европы в 2023 году

Германия
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Виртц опережает Винисиуса и де Брюйне

Флориан Виртц лучший ассистент среди игроков топ-5 лиг Европы в 2023 году

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Флориан Виртц лидирует по ассистам среди игроков топ-5 лиг Европы в 2023 году.

На счету хавбека "Байера" 18 голевых передач в 42 матчах во всех турнирах. Вчера 20-летний немец отдал результативный пас в игре с "Унионом" (4:0).

На втором месте по этому показателю идет вингер "Реала" Винисиус - 17 ассистов.

В топ-5 также входят Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", 15), Мохамед Салах (14), Трент Александер-Арнолд (оба - "Ливерпуль"), Букайо Сака ("Арсенал"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - по 13 голевых передач.

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Винисиус Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Кевин Де Брюйне Флориан Виртц
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Источник:
OptaJoe
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