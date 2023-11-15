Эль-Гази подает на Майнц в суд за расторжение контракта из-за его поддержки Палестины

Анвар Эль-Гази решил судиться с "Майнцем" после расторжения контракта. Клуб прекратил сотрудничество с полузащитником, который выразил поддержку Палестине, 3 ноября.

По сведениям Bild, голландец подал исковое заявление в суд Майнца по трудовым спорам. Слушания должны начаться уже в этом году, самое раннее - в начале декабря.

Сначала Эль-Гази добьется того, что "Майнц" сообщит конкретную причину расторжения договора. После этого будет решаться вопрос о законности такого шага.

Утверждается, что футболист мог претендовать на получение 2,5 млн евро по контракту с немецким клубом.