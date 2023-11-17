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Директор Байера заявил, что у Алонсо нет отступных для Реала и других клубов

Германия

В контракте Алонсо нет отступных

Директор Байера заявил, что у Алонсо нет отступных для Реала и других клубов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Директор "Байера" заявил, что у Хаби Алонсо нет отступных для других клубов.

Речь идет о "Реале", "Ливерпуле" и "Баварии".

"Отступных нет, и они не нужны. У нас очень хорошие отношения с Хаби, и он знает, что мы серьезный клуб. В конце концов, мы не собираемся заставлять кого-то остаться против его воли. Мы хотим, чтобы он чувствовал себя счастливым с нами, хотел остаться, и это наша задача.

На бумаге ничего нет. Но иногда устные договорённости тоже считаются соглашением. Мы знаем, что если он захочет уйти в будущем, то мы сможем это обсудить. И я надеюсь, что нам это не понадобится, потому что он останется и будет счастлив в Леверкузене", - сказал Фернандо Карро.

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Источник:
Ben Jacobs
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