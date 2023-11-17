Директор Байера заявил, что у Алонсо нет отступных для Реала и других клубов

Директор "Байера" заявил, что у Хаби Алонсо нет отступных для других клубов.

Речь идет о "Реале", "Ливерпуле" и "Баварии".

"Отступных нет, и они не нужны. У нас очень хорошие отношения с Хаби, и он знает, что мы серьезный клуб. В конце концов, мы не собираемся заставлять кого-то остаться против его воли. Мы хотим, чтобы он чувствовал себя счастливым с нами, хотел остаться, и это наша задача.

На бумаге ничего нет. Но иногда устные договорённости тоже считаются соглашением. Мы знаем, что если он захочет уйти в будущем, то мы сможем это обсудить. И я надеюсь, что нам это не понадобится, потому что он останется и будет счастлив в Леверкузене", - сказал Фернандо Карро.