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Директор Байера заявил, что у Алонсо нет отступных для Реала и других клубов
В контракте Алонсо нет отступных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Директор "Байера" заявил, что у Хаби Алонсо нет отступных для других клубов.
Речь идет о "Реале", "Ливерпуле" и "Баварии".
"Отступных нет, и они не нужны. У нас очень хорошие отношения с Хаби, и он знает, что мы серьезный клуб. В конце концов, мы не собираемся заставлять кого-то остаться против его воли. Мы хотим, чтобы он чувствовал себя счастливым с нами, хотел остаться, и это наша задача.
На бумаге ничего нет. Но иногда устные договорённости тоже считаются соглашением. Мы знаем, что если он захочет уйти в будущем, то мы сможем это обсудить. И я надеюсь, что нам это не понадобится, потому что он останется и будет счастлив в Леверкузене", - сказал Фернандо Карро.
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