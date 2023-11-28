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Хуммельс и Ройс могут продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Германия

Футболисты дортмундской Боруссии покинут клуб по окончании сезона

Хуммельс и Ройс могут продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Фото: Faisal HQ, Twitter

UA-Футбол
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Футболисты дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс и Марко Ройс покинут немецкий клуб по окончании сезона.

Как сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях, Ройс и Хуммельс могут продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Напомним, после долгих переговоров "Боруссия" Дортмунд и Марко Ройс в апреле этого года договорились продлить сотрудничество до 2024-го. В этом сезоне 34-летний игрок принял участие в 16 матчах во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Хуммельс - воспитанник "Баварии". За "Боруссию" он играл с 2008 по 2016 год, затем провел три года в мюнхенском клубе, а в 2019 году вернулся в Дортмунд.

На данный момент после 12 сыгранных матчей в немецкой Бундеслиге "Боруссия" Дортмунд располагается на четвертой строчке с 24 очками.

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