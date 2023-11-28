Баварии интересен Виртц. Байер будет требовать 120-130 млн евро

Флориан Виртц может перейти в "Баварию" из "Байера".

Переезд за границу не является приоритетным вариантом для 20-летнего полузащитника. Сейчас он склоняется к переходу в "Баварию", если мюнхенский клуб захочет осуществить трансфер, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

"Бавария" хочет попытаться подписать игрока, если будет такая возможность. Это также зависит от будущего Томаса Мюллера и Джамала Мусиалы.

За трансфер Виртца "Байер" будет требовать 120-130 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Флориан провел 12 матчей, в которых отметился 3 голами и 5 ассистами.