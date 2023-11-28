  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Баварии интересен Виртц. Байер будет требовать 120-130 млн евро
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Баварии интересен Виртц. Байер будет требовать 120-130 млн евро

Германия

Бавария хочет попробовать подписать игрока

Баварии интересен Виртц. Байер будет требовать 120-130 млн евро

Фото: Bundesliga

UA-Футбол
Новина українською

Флориан Виртц может перейти в "Баварию" из "Байера".

Переезд за границу не является приоритетным вариантом для 20-летнего полузащитника. Сейчас он склоняется к переходу в "Баварию", если мюнхенский клуб захочет осуществить трансфер, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

"Бавария" хочет попытаться подписать игрока, если будет такая возможность. Это также зависит от будущего Томаса Мюллера и Джамала Мусиалы.

За трансфер Виртца "Байер" будет требовать 120-130 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Флориан провел 12 матчей, в которых отметился 3 голами и 5 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Хуммельс и Ройс могут продолжить карьеру в Саудовской Аравии
yellow-arrow
Карло Анчелотти: Алонсо подходит на роль тренера Реала. Хаби строит фантастическую карьеру
yellow-arrow
Шахтер может обеспечить евровесну, Заря может потерять все шансы. Расписание футбола на 27 ноября - третье декабря
Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости