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Баварии интересен Виртц. Байер будет требовать 120-130 млн евро
Бавария хочет попробовать подписать игрока
Фото: Bundesliga
Флориан Виртц может перейти в "Баварию" из "Байера".
Переезд за границу не является приоритетным вариантом для 20-летнего полузащитника. Сейчас он склоняется к переходу в "Баварию", если мюнхенский клуб захочет осуществить трансфер, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
"Бавария" хочет попытаться подписать игрока, если будет такая возможность. Это также зависит от будущего Томаса Мюллера и Джамала Мусиалы.
За трансфер Виртца "Байер" будет требовать 120-130 миллионов евро.
В текущем сезоне Бундеслиги Флориан провел 12 матчей, в которых отметился 3 голами и 5 ассистами.
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