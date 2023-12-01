Вратарь Гамбурга забил самый абсурдный автогол, который вы когда-либо видели

Голкипер "Гамбурга" стал главной анти звездой матча против "Сант-Паули" в матче 15-го тура Второй Бундеслиги/

На 27-й минуте два игрока и вратарь разыграли между собой простую комбинацию. Португалец Даниэль Гоер-Фернандеш допустил ужасную ошибку - случайно добил в собственные ворота