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Вратарь Гамбурга забил самый абсурдный автогол, который вы когда-либо видели

Германия
Обновлено

Гоер-Фернандеш случайно забил в собственные ворота

Вратарь Гамбурга забил самый абсурдный автогол, который вы когда-либо видели

Bundesliga

UA-Футбол
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Голкипер "Гамбурга" стал главной анти звездой матча против "Сант-Паули" в матче 15-го тура Второй Бундеслиги/

На 27-й минуте два игрока и вратарь разыграли между собой простую комбинацию. Португалец Даниэль Гоер-Фернандеш допустил ужасную ошибку - случайно добил в собственные ворота

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Источник:
Bundesliga 2
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