Алонсо о 1:1 с Дортмундом: В концовке мы сделали достаточно для победы. Результат мог быть и лучше

Хаби Алонсо оценил ничью с дортмундской "Боруссией" (1:1) в Бундеслиге.

"Хороший матч, но, конечно, нам было нелегко после быстро пропущенного гола. Мы очень старались, но, несмотря на то, что контролировали игру, у нас почти не было моментов. Мы можем действовать перед штрафной площадкой лучше.

После перерыва мы внесли коррективы в игру, и это пошло на пользу. Думаю, в концовке мы сделали достаточно для победы. Ничья - неплохой результат, но он мог быть и лучше", - сказал главный тренер "Байера".