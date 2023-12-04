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Алонсо о 1:1 с Дортмундом: В концовке мы сделали достаточно для победы. Результат мог быть и лучше

Германия

Тренер оценил ничью с Боруссией

Алонсо о 1:1 с Дортмундом: В концовке мы сделали достаточно для победы. Результат мог быть и лучше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Хаби Алонсо оценил ничью с дортмундской "Боруссией" (1:1) в Бундеслиге.

"Хороший матч, но, конечно, нам было нелегко после быстро пропущенного гола. Мы очень старались, но, несмотря на то, что контролировали игру, у нас почти не было моментов. Мы можем действовать перед штрафной площадкой лучше.

После перерыва мы внесли коррективы в игру, и это пошло на пользу. Думаю, в концовке мы сделали достаточно для победы. Ничья - неплохой результат, но он мог быть и лучше", - сказал главный тренер "Байера".

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Источник:
bundesliga
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