Кубок Германии. Трагичный вылет Вольфсбурга и три представителя второй Бундеслиги в 1/4

Во вторник прошли первые четыре матча 1/8 финала Кубка Германии. Примечательно, что этим вечером играло только два представителя Бундеслиги, и играли они между собой. Остальные три пары составили команды из второго по силе дивизиона Германии.

В центральном матче игрового дня "Боруссия" принимала "Вольфсбург", который в прошлом раунде выбил действующих обладателей Кубка из "РБ Лейпцига". "Волки" терпеливо оборонялись в Менхенгладбахе и даже были ближе к цели в конце основного времени и в начале экстра-таймов. Но в итоге "Боруссия" дождалась своего единственного момента и воспользовалась им как следует.

Приговор "волкам" вынес Ману Коне на 120-й минуте этого триллера. Для "Вольфсбурга" это 3-е поражение в 4-х последних матчах во всех турнирах. Два тура назад они проиграли тому же Гладбаху в чемпионате, но с куда более унизительным счётом (4:0). На этот раз перфоманс был солиднее, но Нико Ковач всё равно остаётся под угрозой увольнения.

В других матчах игрового дня "Магдебург" отдал право на участие в четвертьфинале "Фортуне". Дюссельдорф минимально проигрывал с самого дебюта встречи, но Джона Немец в конце основного времени не только сравнял, но и вырвал победу для гостей. Лидер Бундеслиги 2 "Санкт-Паули" разобрался с "Хомбургом" после перерыва, хоть и пропустил первым в выездной встрече. Наконец "Кайзерслаутерн" дожал "Нюрнберг" в заключительные четверть часа.

Завтра ждём матчей Дортмунда против "Штутгарта" и домашнего матча "Байера" с "Падерборном". Также интересной выглядит вывеска "Герта" – "Гамбург". Наконец "Саарбрюккен" попробует совершить ещё одну сенсацию. После "Баварии" "Айнтрахт" их пугать не должен.

Кубок Германии. 1/8 финала

Менхенгладбах, Боруссия-Парк

Боруссия М – Вольфсбург 1:0

Гол: Коне 120

Боруссия М: Николас, Эльведи (Фридрих, 97), Скалли, Кьяродиа, Нетц, Онора (Нойхаус, 97), Крамер (Хак, 81), Вайгль, Райтц (Коне, 81), Плеа, Чванчара (Нгуму, 60)

Вольфсбург: Кастельс, Мэле, Цезигер, Лакруа, Йенц, Рожерио (Баку, 23), Арнольд, Герхардт (Сванберг, 112), Вранкс (Маер, 115), Винд, Тиагу Томаш (Черны, 112)

Кайзерслаутерн – Нюрнберг 2:0

Голы: Тачи 75, Ахе 78

Магдебург – Фортуна 1:2

Голы: Атик 15 – Немец 87, 90

Хомбург – Санкт-Паули 1:4

Голы: Валь 24 – Мендлер 28, Саад 64, Хартель 69, Эггештайн 73