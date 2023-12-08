Бундеслига, 14-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро-Арена

Хоффенхайм – Бохум 3:1

Голы: Машович 32 (аг), Крамарич 43, Бебу 76 – Пасиенсия 90

После серии обидных потерь очков "Хоффенхайм" весьма уверенно разобрался с "Бохумом", закрепившись в еврокубковой зоне. Долгожданные три очка важны в первую очередь психологически: подопечные Пеллегрино Матараццо не первый месяц держат высокую планку в плане качества футбола, но не всегда подкрепляют это результатом.

"Бохум" в фирменной манере встретил оппонентов наглым и отрезками безбашенным прессингом, но умная и тонкая игра Андрея Крамарича полностью сломала план гостей. Если бы не традиционно хромающая реализация партнёров, хорват бы сегодня оформил своеобразный трипл-ван – гол+ассист+предассист.

Но Вегорст так бездарно пробил на 32-й минуте, что только случайный рикошет и автогол Машовича позволил Зинсхайму наконец открыть счёт. А так всю атаку сделал Крамарич – шикарно открылся в канал между ЦЗ и ЛЗ и своевременно отдал партнёру. После перерыва Андрей выдал сольник, в котором вся его карьера в Германии. Несмотря на номинальную позицию в полузащите, по-форвардски почуял свободную зону, своевременно в неё влетел и завершил после мастерской паузы.

Наконец была разогнанная хорватом контратака с голом Бебу и предассистом Крамарича, но нельзя не отметить роль Антона Штаха в сегодняшней игре. Опорник "Хоффе" был тем якорем, на котором держалась защита хозяев, которые предпочитали играть без мяча. Сумасшедшие 10 возвратов мяча от 25-летнего хава + 4 обводки – идеальный перфоманс и иллюстрация стиля команды. Отбирал, а затем разгонял атаки. Для Бундеслиги самое то.

Напоследок "Бохум" положил мяч престижа. Надо сказать заслуженный. Отмечаем мастерство Гонсалу Пасиенсии. Когда забиваешь вот таким ударом слёту, то сложно поверить, что такой форвард до этого имел всего 1 гол в сезоне.

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Фогт, Брукс, Салаи, Премель, Штах (Гриллич, 84), Тохумджу (Бекер, 65), Бюльтер (Сков, 84), Крамарич (Бисхоф, 88), Вегорст (Бебу, 65)

Бохум: Риманн, Гамбоа, Машович, Бернардо, Виттек, Лосилла (Дашнер, 69), Штегер (Эрманн, 85), Остерхаге, Беро (Антви-Аджей, 46), Асано (Квартенг, 69), Хофманн (Пасиенсия, 46)