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Два итальянских гранда хотят подписать Вернера - Источник

Германия

Но не на постоянную основу

Два итальянских гранда хотят подписать Вернера - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер в этом сезоне не может похвастаться супер-формой. Конкуренция за место в старте и травмы пошатнули положение немца в команде.

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По сообщениям испанского издания Todo Fichajes, через TMW, Вернера стремятся забрать к себе в команды "Милан" и "Ювентус". Но речь идет лишь об арендных соглашениях.

Контракт игрока с РБ "Лейпциг" рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне Вернер сыграл 13 матчей в различных турнирах, забив 2 гола.

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Источник:
tuttomercatoweb.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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