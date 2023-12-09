Два итальянских гранда хотят подписать Вернера - Источник

Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер в этом сезоне не может похвастаться супер-формой. Конкуренция за место в старте и травмы пошатнули положение немца в команде.

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По сообщениям испанского издания Todo Fichajes, через TMW, Вернера стремятся забрать к себе в команды "Милан" и "Ювентус". Но речь идет лишь об арендных соглашениях.

Контракт игрока с РБ "Лейпциг" рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне Вернер сыграл 13 матчей в различных турнирах, забив 2 гола.