  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария готова попрощаться со звездными нападающим и защитником
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария готова попрощаться со звездными нападающим и защитником

Германия
Обновлено

Серж Гнабри и Альфонсо Дэвис могут покинуть клуб

Бавария готова попрощаться со звездными нападающим и защитником

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" готова попрощаться с нападающим Сержем Гнабри и защитником Альфонсо Дэвисом.

Немецкий клуб никак не может договориться об условиях продления контракта с канадским футболистом. В этом сезоне игра Дэвиса является слабой, однако игрок требует повысить свою заработную плату, если "Бавария" продолжит соглашение. Сейчас две стороны никак не могут договориться между собой.

Также сообщается, что "Бавария" готова продать нападающего Сержа Гнабри, если любой клуб сделает предложение, которое соответствует трансферному рынку. Transfermarkt оценивает нападающего в 55 млн. евро.

Читайте такжеЛЧ. Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3. Видимость интриги
По теме
yellow-arrow
Решающий матч Шахтера в ЛЧ, прощание Зари с Европой, финальный штрих УПЛ. Расписание футбола на 11 – 17 декабря
yellow-arrow
Бавария из-за травмы теряет ключевого игрока
yellow-arrow
Ульрайх: Мы выигрываем даже тогда, когда играем плохо
Бавария (Мюнхен) Серж Гнабри Альфонсо Дэвис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
iMiaSanMia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости