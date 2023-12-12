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Бавария готова попрощаться со звездными нападающим и защитником
Серж Гнабри и Альфонсо Дэвис могут покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" готова попрощаться с нападающим Сержем Гнабри и защитником Альфонсо Дэвисом.
Немецкий клуб никак не может договориться об условиях продления контракта с канадским футболистом. В этом сезоне игра Дэвиса является слабой, однако игрок требует повысить свою заработную плату, если "Бавария" продолжит соглашение. Сейчас две стороны никак не могут договориться между собой.
Также сообщается, что "Бавария" готова продать нападающего Сержа Гнабри, если любой клуб сделает предложение, которое соответствует трансферному рынку. Transfermarkt оценивает нападающего в 55 млн. евро.
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