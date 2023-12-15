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Байер продлил серию без поражений до 23 матчей, разгромив Мольде 5:1

Германия

Байер одержал 20 побед в 23 матчах сезона

Байер продлил серию без поражений до 23 матчей, разгромив Мольде 5:1

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christof Koepsel

Новина українською

Леверкузенский "Байер" разгромил "Мольде" (5:1) в Лиге Европы.

Среди участников топ-лиг леверкузенцы остаются единственной командой, которая еще не проигрывала в этом сезоне. На счету "Байера" 20 побед и 3 ничьих (с "Баварией", "Боруссией" Дортмунд и "Штутгартом" в Бундеслиге).

Далее "Байер" примет "Айнтрахт" - это состоится 17 декабря.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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