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Ули Хёнесс: Бывшие футболисты, которые стали экспертами на телевидении, слишком много думают о себе
Хёнесс обвинил в высокомерии бывших футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Harry Langer/DeFodi Images
Почетный президент "Баварии" Ули Хёнесс обвинил в высокомерии бывших футболистов, которые начали работать как телевизионные эксперты после завершения карьеры.
"Я относительно немного думаю обо всех этих телевизионных экспертах. Они всегда считают, что знают все лучше других, даже несмотря на то, что они не достигли ничего, кроме того, как стали футболистами. Меня очень беспокоит, что они чувствуют подобное моральное превосходство", - приводит слова Хенесса Bayern & Germany в соцсети Х.
Напомним, ранее Хёнесс также подверг критике главного тренера "Баварии" Томаса Тухеля за публичное выражение недовольства составом мюнхенского клуба. 71-летний футбольный деятель назвал слова Тухеля "неразумными".
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