  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Кейн и Мбаппе забили по 52 гола в 2023-м. У Роналду и Холанда - по 50
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кейн и Мбаппе забили по 52 гола в 2023-м. У Роналду и Холанда - по 50

Германия

У Кейна и Мбаппе по 52 гола в 23 году

Кейн и Мбаппе забили по 52 гола в 2023-м. У Роналду и Холанда - по 50

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гарри Кейн забил 52-й гол в 2023 году. Нападающий "Баварии" поразил ворота "Вольфсбурга" в 16-м туре Бундеслиги (2:1).

Англичанин забил 52-й мяч за клуб и сборную в 2023 году.

По этому показателю он идет вровень с Килианом Мбаппе - форвард "ПСЖ" сделал дубль в игре против "Метца" (3:1) и забил 51-й и 52-й голы в году.

У Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда - по 50 голов.

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Возрождение Шика, трудовая победа Баварии и сумасшедший камбек Айнтрахта
yellow-arrow
Унион – Кёльн 2:0. Берлинцы покидают зону вылета перед праздниками
yellow-arrow
Марко Ройс конфликтует с Терзичем. За это тренер оставил капитана в запасе на Майнц
Харри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ЯрыЛo (Kryvyj Ryh)
21.12.2023 в 09:56
І шо? Золотого м'яча не побачили. Хай хоч 300 заб'ють, світом править бабло. Запитате у Мессі,.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
ЯрыЛo (Kryvyj Ryh)
21.12.2023 в 09:56
І шо? Золотого м'яча не побачили. Хай хоч 300 заб'ють, світом править бабло. Запитате у Мессі,.
Ответить
0
0
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
21.12.2023 в 10:26
Його дають за підсумками сезону. А тут йдеться про те хто скільки забив за календарний рік. Хоча я згоден, Мессі не награв на той м'яч, але то таке.
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
21.12.2023 в 09:30
Авжеж 50+ у ТОП-чемпіонатах, то велике досягнення... Та і у шоу-че... теж.
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости