Кейн и Мбаппе забили по 52 гола в 2023-м. У Роналду и Холанда - по 50

Гарри Кейн забил 52-й гол в 2023 году. Нападающий "Баварии" поразил ворота "Вольфсбурга" в 16-м туре Бундеслиги (2:1).

Англичанин забил 52-й мяч за клуб и сборную в 2023 году.

По этому показателю он идет вровень с Килианом Мбаппе - форвард "ПСЖ" сделал дубль в игре против "Метца" (3:1) и забил 51-й и 52-й голы в году.

У Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда - по 50 голов.