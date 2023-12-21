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Кейн и Мбаппе забили по 52 гола в 2023-м. У Роналду и Холанда - по 50
У Кейна и Мбаппе по 52 гола в 23 году
Getty Images/Global Images Ukraine
Гарри Кейн забил 52-й гол в 2023 году. Нападающий "Баварии" поразил ворота "Вольфсбурга" в 16-м туре Бундеслиги (2:1).
Англичанин забил 52-й мяч за клуб и сборную в 2023 году.
По этому показателю он идет вровень с Килианом Мбаппе - форвард "ПСЖ" сделал дубль в игре против "Метца" (3:1) и забил 51-й и 52-й голы в году.
У Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда - по 50 голов.
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Источник:ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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ЯрыЛo (Kryvyj Ryh)
21.12.2023 в 09:56
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