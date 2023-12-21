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Хаби Алонсо прокомментировал лидерство Байера перед зимним перерывом
Команда Хаби Алонсо ни разу не проиграла
Фото: Squawka / Автор – неизвестен
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо после матча 16-го тура немецкой Бундеслиги с "Бохумом" (4:0) прокомментировал лидерство команды в чемпионате.
"Конечно, мы надеялись провести первую часть сезона хорошо. У нас хорошее положение, и мы наслаждаемся этим. Но мы хотим продолжать в том же духе", - приводит слова Алонсо сайт Бундеслиги.
На данный момент после 16 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги "Байер" является лидером чемпионата с 42 очками. При этом команда Хаби Алонсо ни разу не проиграла. Она одержала 13 побед и трижды сыграла вничью.
Ближайшими преследователями леверкузенской команды являются мюнхенская "Бавария" (38), "Штутгарт" (34) и "РБ Лейпциг", у которого в активе 33 очка.
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