Нури Шахин возглавит дортмундскую Боруссию - Источник

Главный тренер "Антальяспора" Нури Шахин возглавит дортмундскую "Боруссию".

Как сообщает журналист Эртан Сузгун в соцсетях, Шахин войдет в тренерский штаб наставника немецкой команды Эдина Терзича, а со следующего сезона возглавит "шмелей".

Ранее сообщалось, что Эдин Терзич займет должность спортивного директора дортмундской "Боруссии". В бытность игроком Нури Шахин выступал в составе немецкой команды.

Сейчас "Боруссия" находится на пятой строчке чемпионата Германии, набрав 27 очков в 16 проведенных матчах.