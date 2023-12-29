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Нури Шахин возглавит дортмундскую Боруссию - Источник
Нури выступал в составе немецкой команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Антальяспора" Нури Шахин возглавит дортмундскую "Боруссию".
Как сообщает журналист Эртан Сузгун в соцсетях, Шахин войдет в тренерский штаб наставника немецкой команды Эдина Терзича, а со следующего сезона возглавит "шмелей".
Ранее сообщалось, что Эдин Терзич займет должность спортивного директора дортмундской "Боруссии". В бытность игроком Нури Шахин выступал в составе немецкой команды.
Сейчас "Боруссия" находится на пятой строчке чемпионата Германии, набрав 27 очков в 16 проведенных матчах.
???? Nuri Şahin will join Dortmund as assistant manager! He will work with Edin Terzic.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 28, 2023
(Source: @ertansuzgun) pic.twitter.com/KcK5jUDQBo
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