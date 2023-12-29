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Нури Шахин возглавит дортмундскую Боруссию - Источник

Германия

Нури выступал в составе немецкой команды

Нури Шахин возглавит дортмундскую Боруссию - Источник

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Антальяспора" Нури Шахин возглавит дортмундскую "Боруссию".

Как сообщает журналист Эртан Сузгун в соцсетях, Шахин войдет в тренерский штаб наставника немецкой команды Эдина Терзича, а со следующего сезона возглавит "шмелей".

Ранее сообщалось, что Эдин Терзич займет должность спортивного директора дортмундской "Боруссии". В бытность игроком Нури Шахин выступал в составе немецкой команды.

Сейчас "Боруссия" находится на пятой строчке чемпионата Германии, набрав 27 очков в 16 проведенных матчах.

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Боруссия (Дортмунд) Нури Шахин
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Источник:
ertansuzgun
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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