Нури Шахин возглавит дортмундскую Боруссию - Источник

Главный тренер "Антальяспора" Нури Шахин возглавит дортмундскую "Боруссию".

Как сообщает журналист Эртан Сузгун в соцсетях, Шахин войдет в тренерский штаб наставника немецкой команды Эдина Терзича, а со следующего сезона возглавит "шмелей".

Ранее сообщалось, что Эдин Терзич займет должность спортивного директора дортмундской "Боруссии". В бытность игроком Нури Шахин выступал в составе немецкой команды.

Сейчас "Боруссия" находится на пятой строчке чемпионата Германии, набрав 27 очков в 16 проведенных матчах.

???? Nuri Şahin will join Dortmund as assistant manager! He will work with Edin Terzic.



(Source: @ertansuzgun) pic.twitter.com/KcK5jUDQBo