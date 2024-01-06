  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Возвращение в Бундеслигу. Саша Калайджич перешел в Айнтрахт
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Возвращение в Бундеслигу. Саша Калайджич перешел в Айнтрахт

Германия
Обновлено

На 6 месяцев

Возвращение в Бундеслигу. Саша Калайджич перешел в Айнтрахт

Фото: Bundesliga

Новина українською

Нападающий Саша Калайджич перешел в немецкий "Айнтрахт" Франкфурт, сообщает журналист Николо Скира в Х.

26-летний нападающий "Вулверхэмптона" Саша Калайджич на правах аренды перешел в "Айнтрахт" до конца нынешнего сезона.

Напомним, в текущем сезоне Калайджич сыграл в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Гранд АПЛ намерен вернуть Тимо Вернера в Англию
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед не хочет отдавать Боруссии Санчо в аренду с правом выкупа
yellow-arrow
Футбольная Суперлига 2.0. Перес победил УЕФА в суде, но проект все еще мертворожденный
Вулверхэмптон Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Саша Калайджич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости