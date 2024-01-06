Возвращение в Бундеслигу. Саша Калайджич перешел в Айнтрахт

Нападающий Саша Калайджич перешел в немецкий "Айнтрахт" Франкфурт, сообщает журналист Николо Скира в Х.

26-летний нападающий "Вулверхэмптона" Саша Калайджич на правах аренды перешел в "Айнтрахт" до конца нынешнего сезона.

Напомним, в текущем сезоне Калайджич сыграл в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.