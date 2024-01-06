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Возвращение в Бундеслигу. Саша Калайджич перешел в Айнтрахт
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Фото: Bundesliga
Нападающий Саша Калайджич перешел в немецкий "Айнтрахт" Франкфурт, сообщает журналист Николо Скира в Х.
26-летний нападающий "Вулверхэмптона" Саша Калайджич на правах аренды перешел в "Айнтрахт" до конца нынешнего сезона.
???? Done Deal! Saša #Kalajdžić to #EintrachtFrankfurt from #Wolverhampton for a 6-months loan. #transfers #Wolves— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 6, 2024
Напомним, в текущем сезоне Калайджич сыграл в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.
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