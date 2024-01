Возвращение в Бундеслигу. Саша Калайджич перешел в Айнтрахт

Нападающий Саша Калайджич перешел в немецкий "Айнтрахт" Франкфурт, сообщает журналист Николо Скира в Х.

26-летний нападающий "Вулверхэмптона" Саша Калайджич на правах аренды перешел в "Айнтрахт" до конца нынешнего сезона.

???? Done Deal! Saša #Kalajdžić to #EintrachtFrankfurt from #Wolverhampton for a 6-months loan. #transfers #Wolves