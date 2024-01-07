Айнтрахт нацелен на приобретение форварда Ренна

Франкфуртский "Айнтрахт" направил официальное предложение французскому "Ренну", относительно полугодовой аренды Арно Калимуэндо. По информации журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, сделка будет включать обязательный выкуп за 23 млн евро плюс бонусы. Переговоры находятся на стадии обсуждения.

Также сообщается, что немецкий клуб достиг устной договоренности с игроком и предложил ему 5-летний контракт.

Арно присоединился к "Ренну" летом 2022 второго, перейдя из "ПСЖ" за 20 млн евро. В этом сезоне нападающий принял участие в 20 матчах за клуб и отметился шестью голами и одним ассистом.