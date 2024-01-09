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"Спасибо, Франц": Такими словами будет освещаться стадион Баварии

Германия

Легендарний футболіст помер у віці 78 років

"Спасибо, Франц": Такими словами будет освещаться стадион Баварии

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Клуб Бундеслиги "Бавария" подтвердили, что стадион "Альянц Арена" будет освещаться словами: "Спасибо, Франц".

"Спасибо тебе за все, Франц Беккенбауэр. В память о "Кайзере" вечером с 16:30 до 22:00 по центрально европейскому времени "Альянц Арена" будет освещаться словами "Спасибо, Франц"", - говорится в заявлении "Баварии".

Легенда немецкого и мирового футбола Франц Бекенбауэр умер в возрасте 78 лет.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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