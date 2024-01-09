"Спасибо, Франц": Такими словами будет освещаться стадион Баварии

Клуб Бундеслиги "Бавария" подтвердили, что стадион "Альянц Арена" будет освещаться словами: "Спасибо, Франц".

"Спасибо тебе за все, Франц Беккенбауэр. В память о "Кайзере" вечером с 16:30 до 22:00 по центрально европейскому времени "Альянц Арена" будет освещаться словами "Спасибо, Франц"", - говорится в заявлении "Баварии".