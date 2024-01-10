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Боруссия требует от МЮ платить Санчо треть зарплаты - 100 000 фунтов в неделю

Германия

Для Боруссии зарплата вингера слишком велика

Боруссия требует от МЮ платить Санчо треть зарплаты - 100 000 фунтов в неделю

Getty Images

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"Манчестер Юнайтед" продолжит платить Джейдону Санчо, даже отдав его в аренду.

Как сообщает Daily Mail, для "Боруссии" зарплата вингера (290 000 фунтов в неделю) слишком велика, в связи с чем она настаивает на том, чтобы манкунианцы взяли треть выплат на себя.

"Юнайтед" придется перечислять футболисту около 100 тысяч фунтов в неделю.

При этом в соглашение с дортмундцами будут включены различные бонусы, связанные как с выступлениями самого игрока, так и с попаданием команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
dailymail
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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