Боруссия требует от МЮ платить Санчо треть зарплаты - 100 000 фунтов в неделю

"Манчестер Юнайтед" продолжит платить Джейдону Санчо, даже отдав его в аренду.

Как сообщает Daily Mail, для "Боруссии" зарплата вингера (290 000 фунтов в неделю) слишком велика, в связи с чем она настаивает на том, чтобы манкунианцы взяли треть выплат на себя.

"Юнайтед" придется перечислять футболисту около 100 тысяч фунтов в неделю.

При этом в соглашение с дортмундцами будут включены различные бонусы, связанные как с выступлениями самого игрока, так и с попаданием команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.