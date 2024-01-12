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Главный тренер МЮ пожелал Санчо удачи в Дортмунде
Эрик тен Хаг высказался об аренде нападающего
Borussia
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал аренду Джейдона Санчо.
"Надеюсь, у него все хорошо и он добьется успеха в дортмундской "Боруссии". Желаю ему удачи. Это все", - цитирует главного тренера Фабрицио Романо.
Джейдон Санчо присоединился к немецкому клубу на правах аренды до конца этого сезона.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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