Бундеслига, 18-й тур

Бохум, Рурштадион

Бохум – Вердер 1:1

Голы: Остерхаге 64 – Штарк 90+3

"Бохум" и "Вердер" провели абсолютно равный матч, доказав, что их соседство в турнирной таблице по итогам первой половины сезона неслучайно. Как итог справедливая ничья, которая принесла каждой из сторон по 17-му очку по итогам 17-ти туров.

Первая половина матча была далека от захватывающего блокбастера. И "Бохум", и "Вердер" действовали с привычной агрессией без мяча, но вот с ним обоим недоставало придумки. Команды быстро отбирали мяч друг у друга, насобирали кучу предупреждений, но игра проходила исключительно в пределах центра поля.

В результате до перерыва болельщиков на "Рурштадион" развлёк разве что неприятный удар Беро с острого угла, который уверенно взял Цеттерер в ближнем бою.

В дебюте второго тайма "Бохум" смотрелся предпочтительнее. Прибавили в прессинге, которым был единственным рабочим инструментом у обоих сторон в этом поединке. И этот небольшой перевес удалось трансформировать в перевес на табло благодаря шикарному дальнему удару Остерхаге, которому помог небольшой рикошет.

Но затем сильнее выглядел уже "Вердер", и неудивительно, что парни Оле Вернера сравняли счёт. Забавно, что Штарк сделал это в абсолютно идентичной манере – после пушки издали и небольшого рикошета. Второй гол защитника с трёх ударов за сезон. 1:1. Боевая ничья. С кучей единоборств, фолов и предупреждений. И минимум игрового содержания. Сегодня обе стороны были куда лучше в разрушении игры соперника, нежели созидании.

Бохум: Риманн – Гамбоа (Эрманн, 80), Машович, Шлоттербек, Бернардо – Лосилла, Штегер (Ферстер, 80), Остерхаге – Беро, Антви-Аджей (Дашнер, 88) – Пасиенсия (Хофманн, 66)

Вердер: Цеттерер – Юнг, Штарк, Фридль – Вайзер, Битенкур (Вольтемаде, 80), Стаге (Линен, 85), Агу (Деман, 80) – Нджинма (Шмид, 73), Дукш, Борре (Ковнацки, 73)

Предупреждения: Гамбоа 3, Штегер 25, Беро 72, Лосилла 75, Риманн 90, Бернардо 90 – Юнг 25, Стаге 35, Битенкур 42, Штарк 66, Дукш 82