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Бавария сообщила о травме своего защитника
Маттейс де Лигт пропустит несколько тренировок
Бавария
Мюнхенская "Бавария" сообщила о травме защитника Маттейса де Лигта.
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24-летний игрок получил повреждение капсулы левого колена во время тренировочного сбора в Португалии.
"Де Лигту придется сделать перерыв в тренировках", - говорится в заявлении "Баварии".
В этом сезоне Бундеслиги Маттейс сыграл 9 матчей и забил 1 гол.
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Источник:fc bayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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