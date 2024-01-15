Манчестер Юнайтед будет бороться с Баварией за трансфер Араухо

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос в "Барселону" относительно защитника Рональда Араухо. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

Они получили идентичную информацию, что и "Бавария", которая также заинтересована в подписании 24-летнего игрока.

Стоимость трансфера составит более 80 миллионов евро. Араухо хочет зимой остаться в "Барсе". Но "МЮ" и рассматривает возможность подписать уругвайца летом.