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Манчестер Юнайтед будет бороться с Баварией за трансфер Араухо

Испания

Клубы нацелились на защитника Барселоны

Манчестер Юнайтед будет бороться с Баварией за трансфер Араухо

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" сделал запрос в "Барселону" относительно защитника Рональда Араухо. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

Они получили идентичную информацию, что и "Бавария", которая также заинтересована в подписании 24-летнего игрока.

Стоимость трансфера составит более 80 миллионов евро. Араухо хочет зимой остаться в "Барсе". Но "МЮ" и рассматривает возможность подписать уругвайца летом.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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