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Манчестер Юнайтед будет бороться с Баварией за трансфер Араухо
Клубы нацелились на защитника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" сделал запрос в "Барселону" относительно защитника Рональда Араухо. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.
Они получили идентичную информацию, что и "Бавария", которая также заинтересована в подписании 24-летнего игрока.
Стоимость трансфера составит более 80 миллионов евро. Араухо хочет зимой остаться в "Барсе". Но "МЮ" и рассматривает возможность подписать уругвайца летом.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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