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Марко Ройс может покинуть дортмундскую Боруссию и вернуться в свой бывший клуб
Ройс может вернуться в Менхенгладбах
Фото: Getty Images / Автор – неизвестен
У полузащитника дортмундской "Боруссии" Марко Ройса заканчивается контракт в конце этого сезона. Вероятно, договор не будет продлен.
По информации издания Bild, для Ройса одним из вариантов для продолжения карьеры является вернуться в "Боруссию" из Менхенгладбаха. Но футболисту придется согласиться на компромисс в финансовом плане.
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Ройс уже играл за "Боруссию" М с 2009 года по 2012-й, пока не перешел в Дортмунд.
В этом сезоне Бундеслиги Марко сыграл 14 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.
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