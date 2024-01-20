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Тухель – о де Лигте: У нас есть планы с Маттисем
В этом сезоне защитник сгорел очень мало
Бавария
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал текущую ситуацию с центрбеком Маттиасом де Лигтом:
“У нас есть планы с Маттисем, лучшим игроком и лучшим парнем.
Маттис вернулся из национальной сборной травмированным, пропустил всю предсезонку. Мы играли с ним слишком рано в Суперкубке, затем он снова получил серьезную травму”, – сказал Тухель.
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Защитник провел 12 матчей в этом сезоне во всех турнирах, отличившись одним голом.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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