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Тухель – о де Лигте: У нас есть планы с Маттисем

Германия

В этом сезоне защитник сгорел очень мало

Тухель – о де Лигте: У нас есть планы с Маттисем

Бавария

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Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал текущую ситуацию с центрбеком Маттиасом де Лигтом:

“У нас есть планы с Маттисем, лучшим игроком и лучшим парнем.

Маттис вернулся из национальной сборной травмированным, пропустил всю предсезонку. Мы играли с ним слишком рано в Суперкубке, затем он снова получил серьезную травму”, – сказал Тухель.

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Защитник провел 12 матчей в этом сезоне во всех турнирах, отличившись одним голом.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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