Тухель – о де Лигте: У нас есть планы с Маттисем

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал текущую ситуацию с центрбеком Маттиасом де Лигтом:

“У нас есть планы с Маттисем, лучшим игроком и лучшим парнем.

Маттис вернулся из национальной сборной травмированным, пропустил всю предсезонку. Мы играли с ним слишком рано в Суперкубке, затем он снова получил серьезную травму”, – сказал Тухель.