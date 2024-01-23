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Байер заинтересовался форвардом Ювентуса

Германия

Трансфер в немецкий клуб маловероятен

Байер заинтересовался форвардом Ювентуса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Байер" заинтересовался нападающим "Ювентуса" Мойзе Кином. Об этом сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Но трансфер игрока в немецкий клуб маловероятен, поскольку 23-летний нападающий вскоре должен присоединиться к "Атлетико Мадрид".

Мойзе Кин сыграл в этом сезоне 12 матчей за "Ювентус", в которых не отметился никакими результативными действиями.

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Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Байер (Леверкузен) Мойзе Кин
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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