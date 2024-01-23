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Байер заинтересовался форвардом Ювентуса
Трансфер в немецкий клуб маловероятен
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Байер" заинтересовался нападающим "Ювентуса" Мойзе Кином. Об этом сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.
Но трансфер игрока в немецкий клуб маловероятен, поскольку 23-летний нападающий вскоре должен присоединиться к "Атлетико Мадрид".
Мойзе Кин сыграл в этом сезоне 12 матчей за "Ювентус", в которых не отметился никакими результативными действиями.
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